Путин начал операцию в Сирии, потому что РФ в последнее время проигрывала на Донбассе – Романенко

Такое мнение в эфире "5 канала" высказал бывший заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко.

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"Почему Путин за несколько месяцев переориентировал вектор на Сирию? Потому что по Украине в отношении России они были уже последнее время в проигрыше. То есть надо было что-то делать и действовать в рамках Минска-2, а это значит – останавливать боевые действия, экономическое давление на Украину не сыграл – восстанавливают газ, и во многих других вопросах", – отметил Игорь Романенко.

"Вектор переориентировали на Сирию, Путин там провел показ техники, показ своих ракет", – добавил он.

Добавим, что в течение нескольких последних недель на Донбассе сохраняется относительная тишина. Украинские военные пользуются затишьем и укрепляют свои позиции.