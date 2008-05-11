Безвизовый режим с ЕС Украине может только сниться?

Председатель представительства Европейской Комиссии в Украине Иен БОУГ считает, что внедрение безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом является далекой перспективой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.БОУГ сказал во время политических дебатов в рамках празднования Дня Европы.

«Я должен признать, что это пока еще достаточно далекая перспектива, нельзя надеяться, что это будет в ближайшем будущем», - сказал он.

И.БОУГ также отметил, что соглашение об упрощении визового режима заключено между Украиной и ЕС работает «не досконально, но достаточно хорошо».

Он напомнил, что украинская власть инициировала начать переговоры о внедрении безвизового режима с Европейским Союзом в ближайшее время. По его словам, это определено в соглашении об упрощении визового режима, как перспективная цель.