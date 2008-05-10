Принесли присягу бойцы спецслужбы транспорта

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ принял участие в церемонии приведения к присяге военнослужащих в Черниговском учебном центре Государственной специальной службы транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня после курса молодого бойца в Чернигове принесли присягу 440 юношей из 18 областей Украины.

150 из них останутся учиться в Чернигове, а других распределят между подразделениями Госспецслужбы транспорта во Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областях.

Перед присягой И.ВИНСКИЙ ознакомился с воинской частью. Общаясь с прессой, он отметил, что по итогам проверки воинских подразделений, осуществленной по поручению Президента Украины, Государственная специальная служба транспорта получила самую лучшую оценку.

Министр пообещал, что и в дальнейшем будет работать в направлении укрепления этой службы, улучшения ее материального положения. «Мы вдвое увеличим финансирование по сравнению с прошлым годом», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Учебный центр в Чернигове министр назвал важным очагом патриотического воспитания молодежи и поздравил с принятием присяги молодых военнослужащих и их родителей.

Также их поздравили председатель администрации Госспецслужбы транспорта, генерал-лейтенант Николай МАЛЬКОВ, Черниговский городской председатель Александр СОКОЛОВ, епископ Черниговский и Новгород-Сиверский АМВРОСИЙ.