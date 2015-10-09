Мосийчук в тяжелом состоянии в реанимации - Ляшко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

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"Сейчас он находится в реанимации в больнице скорой помощи и состояние его здоровья тяжелое", - отметил он.

"Продолжается обследование и не исключено, что будет проведена операция", - добавил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, Мосийчуку вчера, 8 октября, вызвали врачей "скорой" в Апелляционный суд, где рассматривалась его жалоба на меру пресечения в виде ареста.

Ляшко, который присутствовал в зале суда, заявил, что у Мосийчука существенно ухудшилось состояние здоровья и находиться под стражей для него очень опасно. Адвокаты Мосийчука заявили, что будут ходатайствовать, чтобы депутата лечили в госпитале СБУ.

Справка УНИАН. 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги.

Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации ГПУ, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.

18 сентября Печерский райсуд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. Адвокаты депутата обжаловали это решение.