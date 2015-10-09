Мосийчук в тяжелом состоянии в реанимации - Ляшко
Киев. 9 октября. УНИАН. Арестованный народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук находится в реанимации, состояние его здоровья тяжелое.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.
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"Сейчас он находится в реанимации в больнице скорой помощи и состояние его здоровья тяжелое", - отметил он.
"Продолжается обследование и не исключено, что будет проведена операция", - добавил Ляшко.
Как сообщал УНИАН, Мосийчуку вчера, 8 октября, вызвали врачей "скорой" в Апелляционный суд, где рассматривалась его жалоба на меру пресечения в виде ареста.
Ляшко, который присутствовал в зале суда, заявил, что у Мосийчука существенно ухудшилось состояние здоровья и находиться под стражей для него очень опасно. Адвокаты Мосийчука заявили, что будут ходатайствовать, чтобы депутата лечили в госпитале СБУ.
Справка УНИАН. 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.
На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги.
Через некоторое время его задержали в здании ВР.
По информации ГПУ, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.
18 сентября Печерский райсуд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. Адвокаты депутата обжаловали это решение.