Мосийчука с заседания суда увезла "скорая"

Как передает корреспондент УНИАН, после осмотра Мосийчука врачами "скорой" его вывели из зала суда.

По словам лидера партии Олега Ляшко, Мосийчук будет доставлен в лечебное учреждение для обследования. Однако он добавил, что не знает куда именно.

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Ранее депутаты из фракции Радикальной партии и сторонники арестованного Мосийчука отказывались покидать зал судебных заседаний после объявления перерыва до следующего вторника.

Ляшко тогда заявил, что он и его депутаты в знак протеста не покинут зал судебных заседаний. Он также добавил, что у Мосийчука существенно ухудшилось здоровье и находиться под стражей для него очень опасно.

В свою очередь суд объяснил свое решение тем, что в медицинских документах депутата, которые тот подал в суд, есть разногласия. Неточность документов заключается в том, что раньше врач пенитенциарной системы предоставил справку, что Мосийчук может содержаться под стражей, а в ходе последнего медицинского осмотра указал, что содержание его под стражей нежелательно.

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17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

На заседании парламента было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги. Спустя некоторое время его задержали в здании ВР.

Согласно информации Генеральной прокуратуры, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.