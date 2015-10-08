Мосийчука с заседания суда увезла "скорая"
Народного депутата Украины Игоря Мосийчука, в рассмотрении жалобы которого сегодня Апелляционный суд Киева объявил перерыв до 13 октября, вывезли из зала суда.
Как передает корреспондент УНИАН, после осмотра Мосийчука врачами "скорой" его вывели из зала суда.
По словам лидера партии Олега Ляшко, Мосийчук будет доставлен в лечебное учреждение для обследования. Однако он добавил, что не знает куда именно.
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Ранее депутаты из фракции Радикальной партии и сторонники арестованного Мосийчука отказывались покидать зал судебных заседаний после объявления перерыва до следующего вторника.
Ляшко тогда заявил, что он и его депутаты в знак протеста не покинут зал судебных заседаний. Он также добавил, что у Мосийчука существенно ухудшилось здоровье и находиться под стражей для него очень опасно.
В свою очередь суд объяснил свое решение тем, что в медицинских документах депутата, которые тот подал в суд, есть разногласия. Неточность документов заключается в том, что раньше врач пенитенциарной системы предоставил справку, что Мосийчук может содержаться под стражей, а в ходе последнего медицинского осмотра указал, что содержание его под стражей нежелательно.
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17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.
На заседании парламента было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги. Спустя некоторое время его задержали в здании ВР.
Согласно информации Генеральной прокуратуры, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.