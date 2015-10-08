Минкультуры предлагает запретить размещение рекламы на исторических памятниках

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры .

Как отметил вице-премьер-министр – министр культуры Вячеслав Кириленко, «в украинском законодательстве существует базовый закон «Об охране культурного наследия», который действует 15 лет. В него включительно до 2013 года было внесено десятки изменений и в результате он стал очень непрозрачным, допускает возможность различных толкований в интересах застройщиков и отдельных корпораций. Латать старый закон мы не видим смысла, и предлагаем совершенно новый закон «О сохранении недвижимого культурного наследия».

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«Мы предлагаем ввести открытый мониторинг рассмотрения обращений о предоставлении разрешений и админуслуг. Сейчас обеспечить открытость практически невозможно, поскольку заявители подают кипы бумаг. Осуществить проверку, рассматривается ли заявление с соблюдением всех соответствующих процедур, можно, но в присутствии заявителя. Мы предлагаем весь подход к рассмотрению обращений сделать прозрачным, в том числе благодаря электронизации этих услуг», – отметил Кириленко.

Он отметил, что унифицированной системы охраны культурного наследия по всей Украине пока нет. «Если мы передаем большую часть полномочий на места, мы должны получить возможности контролировать решения местных органов исполнительной власти, чтобы памятники не пострадали от такой децентрализации», – сказал Кириленко.

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Он отметил, предполагается также ужесточить административную и уголовную ответственность за нарушение памятникоохранного законодательства и создать на законодательном уровне эффективные инструменты для немедленного прекращения выявленных нарушений.

По словам Кириленко, предлагается запретить размещение рекламы на памятниках объектов ЮНЕСКО и государственных историко-культурных заповедников, а также законодательно ограничить размещение рекламы в буферных зонах объектов ЮНЕСКО, на других памятниках, в пределах их территорий, в зонах охраны, в исторических ареалах населенных мест.

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«Сейчас исторические ареалы украинских городов «залеплены» бордами, лайтбоксами, что не позволяет видеть город. В любой европейской столице размещение визуальной рекламы в исторических зонах четко регламентировано. Мы считаем, что нужно идти не путем согласования каждой отдельной рекламы или вывески, как это предусмотрено законодательством сейчас, однако не выполняется, а путем четкого установления законодательной нормы: памятник ЮНЕСКО – реклама запрещена, памятник в историческом ареале – реклама на согласование, местный памятник – определяет местная громада», – подчеркнул Кириленко.

Ранее УНИАН сообщал, что 25 достопримечательностей разных стран признаны Всемирным наследием ЮНЕСКО. Это и природные памятники, и архитектурные шедевры, места, представляющие культурную или религиозную ценность.