Президента «Украинского Дунайского пароходства» определили на конкурсе

Евгений САМОШИН в ходе второго этапа конкурса на замещение вакантной должности президента ОАО «Украинское Дунайское пароходство» признан его победителем.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла сегодня конкурсная комиссия.

В конкурсе также принимали участие Николай ЕРМОШКИН и Виктор МОСКАЛЕНКО.

Приказ о назначении Е.САМОШИНА должен подписать министр транспорта и связи.

Как отметил в комментарии журналистам Е.САМОШИН, среди его конкурсных предложений было выведение “Украинского Дунайского пароходства” в 2008 году на прибыльную работу.

По его словам, в 2007 году “Украинское Дунайское пароходство” получило 39 млн. грн. убытка, в первом квартале этого года – свыше 17 млн. грн. убытка.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля т.г. Министерство транспорта и связи объявило конкурс на замещение вакантной должности руководителя ОАО «Украинское Дунайское пароходство».

Среди требований к претенденту: украинское гражданство, полное высшее образование морского направления, опыт успешной работы на руководящих постах предприятий морской отрасли (судоходных компаний).

Для участия в заключительном этапе конкурса были отобраны трое – Евгений САМОШИН, Николай ЕРМОШКИН и Виктор МОСКАЛЕНКО.

Четыре претендента, которые также изъявили желание принять участие в конкурсе, не были зарегистрированы, поскольку не соответствовали требованиям конкурса.

Справка УНИАН. В 1944 году в г. Измаил было создано Советское Дунайское государственное пароходство, которое в настоящее время известно как ОАО «Украинское Дунайское пароходство».

Государственная компания “Украинское Дунайское пароходство" - национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне и одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. Вместе с тем флот пароходства не обновлялся почти 15 лет.

100% компании принадлежит Министерству транспорта и связи Украины.