ВБ призывает Украину немедленно отменить ограничения на экспорт зерна

Всемирный банк призывает к немедленной отмене Украиной ограничений на экспорт зерна.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Всемирного банка в Украине, «сегодня Всемирный банк настойчиво просит Украину о последующем выполнении мероприятий по немедленной реализации объявленного ею решения относительно отмены ограничений на экспорт зерна».

Как идет речь в сообщении, “Всемирный банк приветствовал объявленное 23 апреля Украиной решения об отмене всех ограничений на экспорт зерна с немедленным введением этого решения в действие”, – заявил сегодня Пол БЕРМИНГЕМ, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы. “Теперь мы осознали, что новый режим экспорта зерна означает скорее систему увеличения квот и лицензий, чем полный отказ от них», - отметил П.БЕРМИНГЕМ.

«По мнению Всемирного банка, полная отмена экспортных ограничений, с одной стороны, будет стимулировать сельскохозяйственное производство в Украине, в результате чего Украина сможет выиграть от высоких мировых цен на продовольственные продукты, и, с другой стороны, это мероприятие повысит мировое предложение зерновых, что поможет смягчить глобальный продовольственный кризис. Мы призываем руководство Украины внедрить объявленное решение безотлагательно и в полном объеме”, - идет речь в сообщении Представительства ВБ в Украине.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Министерство экономики Украины начало регистрацию заявок на получение лицензий на экспорт зерновых, квота на экспорт которых увеличена и продлена до 1 июля 2008. Срок подачи заявок - 11 календарных дней.

Кабмин постановлением №418 от 23 апреля т.г. увеличил квоты на экспорт ячменя и пшеницы. Увеличена квота на экспорт ячменя на 500 тыс. тонн - с 400 тыс. тонн до 900 тыс. тонн; на экспорт пшеницы, смеси пшеницы и ржи на 1 млн. тонн - с 200 тыс. тонн до 1,2 млн. тонн. Кроме того, действие квот продлено до 1 июля.

Напомним, 23 апреля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила об отмене ограничений на экспорт зерна. «На сегодня практически открыт экспорт зерна и увеличен размер квоты на экспорт подсолнечного масла», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Постановлением №271 от 28 марта Кабмин продлил действие установленных до 31 марта квот на экспорт пшеницы (200 тыс. тонн), ячменя (400 тыс. тонн) и ржи (3 тыс. тонн) до 30 апреля.

Правительство Виктора ЯНУКОВИЧА ввело квоты на экспорт зерна в объеме 1,2 млн. тонн - пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин) - 200 тыс. тонн, ячмень - 400 тыс. тонн, кукуруза - 600 тыс. тонн и рожь - 3 тыс. тонн.