Портнов видел, как Тимошенко под углом 45° добрым голосом информирует инвесторов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО непосредственно сама в телефонном режиме ведет переговоры с потенциальными инвесторами Одесского припортового завод. Об этом сообщил в интервью “Украинской правде” назначенный правительством исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Андрей ПОРТНОВ.

“Поднимается телефонная трубка под углом где-то 45 градусов над столом, звучит приветствие, и премьер–министр добрым голосом информирует инвесторов о том, что конкурс, по которому они подали заявки, будет проведен, инвестор будет привлечен, будут созданы максимально конкурентные и прозрачные условия, все это будет проходить в присутствии СМИ», - сказал он.

«И, несмотря на попытки людей, которые преувеличивают свое влияние, даже если они занимают высшие посты в государстве, мы примем систему мер по защите инвесторов», - добавил А.ПОРТНОВ.

Справка УНИАН. 11 февраля 2008 г. Кабмин утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

Фонд госимущества Украины 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставлялся на конкурс - 3 млрд. грн.

15 апреля Президент В.ЮЩЕНКО своим указом остановил распоряжение Кабмина от 11 февраля 2008 года об утверждении условий конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

25 апреля представленный премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО коллективу ФГИУ как и.о. председателя Фонда А.ПОРТНОВ сообщил, что Окружной административный суд города Киева 24 апреля принял решение об остановке приказов В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО о приостановке приватизации Одесского припортового завода.

Между тем, В.ЮЩЕНКО повторно остановил действие распоряжения Кабмина от 6 февраля об изменениях в руководстве ФГИУ и о начале конкурса по продаже ОПЗ.

После чего премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО поручила исполняющему обязанности председателя Фонда государственного имущества А.ПОРТНОВУ не выполнять указы Президента от 25 апреля относительно руководства Фонда госимущества и по поводу приостановки конкурса по приватизации Одесского припортового завода.

5 мая Одесский областной хозяйственный суд своим определением запретил осуществлять какие-либо действия по продаже Одесского припортового завода. Данное определение вынесено в обеспечение иска депутата горсовета Одессы Алексея ГОНЧАРЕНКО (Партия регионов).

В то же время А.ПОРТНОВ отметил, что данное судебное определение будет обжаловано.