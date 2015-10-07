В Украину пришло осеннее похолодание: температура упадет до +7

08:04, 07 октября 2015
Общество
1600

В среду, 7 октября, на всей территории Украины, кроме восточных областей, синоптики прогнозируют днем от +7 до +21, без осадков.

осень / Фото УНИАН

Об этом сообщил Гидрометцентр при ГСЧС.

На востоке страны сегодня ожидается температура от +7 до +9, в центре - от +7 до +9. В южных регионах температура будет держаться у отметок от +15 до +19, в западных - от +7 до +21, на севере Украины пообещали от +7 до +10.

Читайте такжеСегодня в Украине ожидается +23 градуса, на западе пройдут дожди

В столице сегодня осадков не предвидится, температура воздуха упадет до +8...+10.

Ранее УНИАН сообщал, что на всей территории Украины 7-8 октября в связи с вторжением холодного арктического воздуха с севера ожидается значительное похолодание.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter