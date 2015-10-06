В Администрации президента не видят альтернатив ВНО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, сегодня на брифинге Шимкив заявил, что 5 октября все участники заседания Национального совета реформ, которое было посвящено обсуждению реформы образования, единогласно высказались за сохранение ВНО.

Он рассказал, что на заседании Нацсовета реформ звучали призывы набирать на обучение на технические специальности победителей олимпиад вне конкурса, несмотря на результаты ВНО.

По его словам, особое внимание участники заседания НСР уделили важности использования информационных технологий и развития дистанционного образования, прежде всего в сельской местности.

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Шимкив сообщил, что глава Администрации президента Борис Ложкин предложил запустить программу для талантливых украинских студентов. Ее суть заключается в том, чтобы отправлять 500-1000 студентов в ведущие вузы мира под обязательство вернуться и работать потом государственными служащими. Это позволит через некоторое время иметь профессиональных и амбициозных специалистов в органах государственной власти.

Заместитель главы АПУ отметил также приоритетность изучения английского языка как средства коммуникации с современным миром.

Кроме того, по его словам, было предложено создать в каждой общине инклюзивные школы для детей с недостатками и специальными потребностями.

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Также Шимкив сообщил, что Нацсовет реформ рассмотрел возможность введения практики общественных школ (передача школ в управление общественным организациям и объединениям родителей). «Такая практика работает в Польше, и она стала компенсатором оптимизации школ в части общин», - отметил Шимкив.

Национальный совет реформ определил ряд приоритетных законопроектов, которые нуждаются в принятии в парламенте в ближайшее время, подытожил заместитель главы АПУ.

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Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул на заседании Национального совета реформ, «вообще даже нет дискуссии о ВНО. Оно было, есть, и оно будет. Другой системы поступления в высшие учебные заведения при этом составе Кабинета Министров не будет».

Напомним, ранее в Министерстве образования, как и в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) назвали реальной угрозу, что ВНО-2015 может стать последним. Министр образования и науки Сергей Квит сообщил, что в министерстве "именно сейчас работают над тем, чтобы запланировать в бюджете на следующий год все необходимые расходы".

"Все угрозы, озвученные Игорем Ликарчуком, абсолютно реальны. Но мы планируем не просто сохранить, но и в дальнейшем развивать ВНО. Для того и работаем", - отметил Квит.