Ликарчук ставит под большое сомнение возможность проведения ВНО в 2016 году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ликарчук заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Поверьте мне, что я, как человек, который, видимо, слишком хорошо знает эту систему (ВНО), начиная с 2006 года, я сегодня делаю очень громкое заявление: что проведение ВНО в 2016 году является почти невозможным. Имею по крайней мере 5 оснований для такого заявления», - подчеркнул он.

Среди первых двух негативных моментов Ликарчук назвал нынешнее изъятие техники в рамках уголовного дела, а также базы тестовых заданий. Перспективы возвращения этого имущества, по мнению адвокатов, вплоть до 2-3 лет.

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«Во время следственных действий в УЦОКО в Ивано-Франковском региональном центре, который является центральным, изъяты серверы, компьютерная техника, программное обеспечение. Когда оно нам будет возвращено и в каком состоянии - неизвестно. Для восстановления технического и программного обеспечения технологического процесса проведения ВНО нужно не меньше 10-11 месяцев напряженной работы сильной команды программистов, требуются средства», - подчеркнул Ликарчук.

Также изъята база банка тестовых заданий с почти 40 тыс. калиброванных заданий и неизвестно, в каком они состоянии, отметил директор Центра. «То есть, тесты придется составлять вручную из заданий, которые будут придуманы на ходу. Мы не гарантируем качественных валидных сертификационных работ в связи с этой ситуацией», - сказал Ликарчук.

Кроме того, он обратил внимание, что вообще с 2008 года Центр не получал от государства денег на новую технику, поэтому вся работа проходит на морально и физически устаревшей технике, часть которой уже не подлежит ремонту. «Нового сезона техника не выдержит», - утверждает он.

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Также Ликарчук заявил, что сложности будут связаны и с финансированием непосредственно ВНО: «В проекте госбюджета, который сейчас обсуждается, на проведение ВНО предполагается 109 млн грн. Это на 10-11 млн больше, чем в 2015 году. А объемы, количество тестирований – по планам в 2016 году должны вырасти в 3,5 раза по сравнению с 2015 годом. Так возможно ли в таких условиях провести ВНО?», - отметил Ликарчук.

Среди негативных моментов он назвал и отток в последнее время профессиональных кадров из УЦОКО, которых сегодня заменить некем.

"Возможно, что в 2016 году это будет последняя страница в истории ВНО", - сказал Ликарчук.

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Как сообщал УНИАН, 21 июля в Генпрокуратуре заявили, что должностные лица Украинского центра оценивания качества образования Минобразования уличены в несанкционированном вмешательстве в Систему оценивания качества образования и Реестра лиц, которые прошли ВНО, для изменения информации в пользу третьих лиц.

В тот же день в УЦОКО были проведены обыски, во время которых изъято компьютерное оборудование с доказательствами противоправных действий, подчеркивали в прокуратуре.

Генпрокуратура открыла уголовное производство по фактам несанкционированного вмешательства и изменения информации в Реестре лиц, которые прошли внешнее независимое оценивание.

22 июля Кабинет министров отстранил Ликарчука от выполнения обязанностей директора УЦОКО на время проведения расследования по фактам нарушений в центре.