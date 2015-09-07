Квит назвал "абсолютно реальной" угрозу срыва ВНО-2015

"Если срочно не принять серьезные меры, то внешнее оценивание, которое пока остается наиболее успешной образовательной реформой, может перейти в категорию исторических фактов", - сказал сказал в интервью ZN.UA директор УЦОКО Игорь Ликарчук, которого временно отстранили от должности до завершения расследования возможных злоупотреблений в этом центре.

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Он подчеркивает, что такие прогнозы – "вовсе не блеф или попытка некой реабилитации".

"Они основываются на объективном анализе ситуации в УЦОКО: как после событий 21 июля, так и в силу того, что за последние восемь лет государство не вложило ни копейки в развитие и поддержку системы ВНО", - поясняет он.

В свою очередь министр образования и науки Сергей Квит в комментарии ZN.UA сообщил, что в министерстве "именно сейчас работают над тем, чтобы запланировать в бюджете на следующий год все необходимые расходы".

"Все угрозы, озвученные Игорем Ликарчуком, абсолютно реальны. Но мы планируем не просто сохранить, но и в дальнейшем развивать ВНО. Для того и работаем", - отметил Квит.

Ликарчук также отметил, что если весной 2014-го министру образования и науки Сергею Квиту удалось договориться с бизнесом о финансовой поддержке и спасти ситуацию, то сегодня такая точечная единовременная помощь "проблемы не решит".

При этом директор УЦОКО не думает, что кто-нибудь осмелится принять механическое решение "отменить" ВНО после 2015-го. Однако подчеркивает, что любое решение не заменит процесса подготовки, хотя в нынешних условиях подготовить ВНО "крайне сложно, почти невозможно".

"И дело не только в деньгах..." - добавляет он, отмечая, что в некоторых "не весьма мудрых головах" зреет мысль "провести (ВНО) как-нибудь", что, по его словам, "еще больший абсурд".