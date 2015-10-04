Во Львовской области упал легкомоторный самолет, погибли два человека

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в областном управлении милиции, сегодня, около 15.00, возле села Лесновичи Городокского района упал и разбился легкомоторный летательный аппарат. Погибли пилот и пассажир.

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Все обстоятельства трагедии, личности погибших и кому принадлежит самолет, сейчас устанавливают компетентные органы.