Во Львовской области упал легкомоторный самолет, погибли два человека
19:35, 04 октября 2015Общество
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Во Львовской области в результате падения легкомоторного летательного аппарата погибли два человека.
Иллюстративное фото / zaxid.net
Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в областном управлении милиции, сегодня, около 15.00, возле села Лесновичи Городокского района упал и разбился легкомоторный летательный аппарат. Погибли пилот и пассажир.
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Все обстоятельства трагедии, личности погибших и кому принадлежит самолет, сейчас устанавливают компетентные органы.
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