В Черниговской области упал легкомоторный самолет

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, сообщение об этом поступило в 11:40.

На место происшествия вблизи села Кобыжча прибыли спасатели и достали из покореженной воздушной машины тело пилота.

Читайте такжеВ России разбился пятый военный самолет за лето - стратегический бомбардировщик Ту-95Им оказался 59-летний житель Полтавской области, который по заказу одного из сельхозпредприятий обрабатывал с воздуха специальным раствором кукурузное поле. По словам свидетелей, во время полета самолет резко вошел в пике и упал.

Причину и обстоятельства трагедии устанавливает следствие.