В Черниговской области упал легкомоторный самолет
15:26, 17 июля 2015Общество
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В пятницу, 17 июля, в Бобровицком районе Черниговской области упал легкомоторный самолет.
Разбился легкомоторный самолет / mimi-gallery.com
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, сообщение об этом поступило в 11:40.
На место происшествия вблизи села Кобыжча прибыли спасатели и достали из покореженной воздушной машины тело пилота.
Читайте такжеВ России разбился пятый военный самолет за лето - стратегический бомбардировщик Ту-95Им оказался 59-летний житель Полтавской области, который по заказу одного из сельхозпредприятий обрабатывал с воздуха специальным раствором кукурузное поле. По словам свидетелей, во время полета самолет резко вошел в пике и упал.
Причину и обстоятельства трагедии устанавливает следствие.
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