Кабмин утвердил минимальные цены на молоко и сливки

Кабинет Министров Украины своим постановлением (№1003 от 24 июля т.г.) утвердил минимально допустимый уровень цен на молоко и сливки на 2006 год. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Минимально допустимый уровень цен (исходя из базисных норм на жир и белок) на молоко высшего сорта установлен в размере 1 250 грн. за 1 тонну, на молоко первого сорта – 1 200 грн./т, молоко второго сорта - 1 000 грн./т, на сливки с 10% содержанием жира – 4 080 грн./т.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.