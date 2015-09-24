МИД РФ: Дело Савченко не имеет отношения к Минским соглашениям

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что дело украинской летчицы Надежды Савченко не имеет отношения к Минским соглашениям об урегулировании ситуации на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Текст Минских соглашений доступен не только всей мировой общественности, но и, в частности, Марку Тонеру (представитель Госдепартамента США- УНИАН). В Минских соглашениях ни слова не говорится о Надежде Савченко», - сказала Захарова.

По ее мнению, требования Госдепартамента США освободить гражданку Украины Савченко являются «лицемерием».

«Мне, честно говоря, даже страшно представить, что ждало бы Надежду Савченко, если бы ее подозревали в убийстве американских журналистов. Мне даже страшно представить, как сложилась бы ее судьба. Вряд ли мы бы услышали с трибуны Госдепартамента какие-либо официальные заявления, в которых выражалась бы озабоченность ее судьбой, а так как речь идет о российских журналистах, которые были убиты, есть повод для политического лицемерия», - сказала Захарова.

При этом он заявила, что покажет Тонеру, в случае его приезда в Москву, могилы двух российских корреспондентов на Троекуровском кладбище.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что США в который раз призывают РФ немедленно освободить Савченко.

Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пересечении границы.

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По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.

Справка УНИАН. В пункте 6 подписанного 12 февраля 2015 г. Трехсторонней контактной группой «Комплексе мер по выполнению Минских соглашений» сказано: «Обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».