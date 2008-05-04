Во Львове анонимное «заминирование» сорвало концерт, посвященный Дню города

Вчера во Львове в 22.04 на телефон „01” поступило анонимное сообщение о закладке взрывного устройства на территории площади Рынок, где должен был начаться праздничный концерт, посвященный Дню города.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы МЧС полковник Игорь КРОЛЬ, до 23.45 работниками взрывотехнического отдела была обследована площадь и сценическая часть, при этом взрывное устройство не выявлено.

Для проведения проверки концерт отменили и с площади Рынок вывели около 1 тыс. чел. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.