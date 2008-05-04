В Кировоградской области ликвидировали подпольную нарколабораторию

Работники Управления борьбы с организованной преступностью УМВД Украины в Кировоградской области задержали семерых участников организованной преступной группы по подозрению в изготовлении и распространении синтетических наркотиков на территории Украины.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Кировоградской области, в результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что злоумышленники в возрасте от 24 до 31 года, проживавшие в Кировограде и Александрии, оборудовали нарколабораторию в гараже одного из участников группы. Для транспортировки готового продукта использовали его же автомобиль. Еще один член группы, имевший соответствующие знания в области химии, непосредственно изготовлял наркотические вещества. Остальные злоумышленники также помогали ему в изготовлении и реализовывали наркотики.

С целью закрепления доказательной базы оперативники УБОПа произвели несколько оперативных закупок психотропного вещества, а во время осмотра гаражного помещения работники милиции изъяли оборудование и химические реактивы, необходимые для изготовления наркотических средств, а также различные колбы, бутылки и тому подобное. У злоумышленников были изъяты и резиновые комбинезоны и респираторы, которые они использовали в процессе производства, чтобы уменьшить вредное влияние на организм.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.