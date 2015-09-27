В Киеве стреляли в помощников депутатов Мосийчука и Ляшко

12:19, 27 сентября 2015
Общество
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Милиция квалифицировала преступление как хулиганство

У помощников Мосийчука и Ляшко стреляли / Фото Facebook\Станислав Коломиец

Помощник арестованного депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука Станислав Коломиец заявил, что в субботу вечером в Киеве неизвестный открыл по нему огонь из пистолета и произвел более семи выстрелов.

Об этом помощник нардепа написал на своей странице в Facebook.

Как сообщил Коломиец, неизвестные открыли огонь по нему и помощнику лидера партии Олега Ляшко Владиславу Бондаренко.

"Только что шли по улице Анны Ахматовой с Владиславом Бондаренко, возвращаясь с торжественного мероприятия. По неизвестным причинам остановился автомобиль марки BMW Х5, из которого выскочил мужчина и без предупреждения и каких-либо объяснений открыл огонь в нашу сторону, было осуществлено более семи выстрелов", - заявил помощник нардепа.

Коломиец пишет, что вместе с Бондаренко им удалось забежать в людный ресторан. По его словам, они сразу вызвали полицию, которая прибыла через 25 минут. Преступление квалифицировали как хулиганство.

Щойно йдучи по вул. Анни Ахматової з Владислав Бондаренко повертаючись з урочистого заходу з невідомих нам причин зупин...

Posted by Станислав Коломиец on 26 сентября 2015 г.
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