В Киеве стреляли в помощников депутатов Мосийчука и Ляшко

Помощник арестованного депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука Станислав Коломиец заявил, что в субботу вечером в Киеве неизвестный открыл по нему огонь из пистолета и произвел более семи выстрелов.

Об этом помощник нардепа написал на своей странице в Facebook.

Как сообщил Коломиец, неизвестные открыли огонь по нему и помощнику лидера партии Олега Ляшко Владиславу Бондаренко.

"Только что шли по улице Анны Ахматовой с Владиславом Бондаренко, возвращаясь с торжественного мероприятия. По неизвестным причинам остановился автомобиль марки BMW Х5, из которого выскочил мужчина и без предупреждения и каких-либо объяснений открыл огонь в нашу сторону, было осуществлено более семи выстрелов", - заявил помощник нардепа.

Коломиец пишет, что вместе с Бондаренко им удалось забежать в людный ресторан. По его словам, они сразу вызвали полицию, которая прибыла через 25 минут. Преступление квалифицировали как хулиганство.