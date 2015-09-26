Блокада Крыма: Железнодорожная ветка на полуостров перекрыта бетонными блоками

Об этом сообщает «112 Украина».

По словам представителя меджлиса Ленура Ислямова, по ветке из Армянска ходили товарные составы с завода «Титан», который производит соду.

«Мы поставили с той стороны зазор, сейчас там стоят бетонные плиты, которые просто так переместить нельзя», - подчеркнул Ислямов.

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Представитель крымско-татарской общины добавил, что в Крым не идут товарные поезда.

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Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который везет товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно будут пропускать пешеходов и легковой транспорт.

Инициаторы блокады считают, что украинские компании должны прекратить торговые отношения с Крымом, поскольку территория полуострова была оккупирована Российской Федерацией.