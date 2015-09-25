Геращенко сообщила, что в плену боевиков удерживаются 163 украинца

Об этом сообщила уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко со ссылкой на данные СБУ.

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По ее словам, 163 украинца, из которых 99 - военнослужащие, бойцы добровольческих батальонов и батальонов Национальной гвардии Украины, а также 64 – гражданские лица, остаются в плену у боевиков. Еще 10 украинских пленных содержатся в тюрьмах Российской Федерации.

Также в списке пропавших без вести у нас 800 человек. Из них 396 - военнослужащие, представители силовых структур, 404 – гражданские лица.

По словам Ирины Геращенко, в течение года удалось найти и освободить из плена боевиков 2 тыс. 911 человек. Задача власти сегодня - найти каждого человека, – отметила она.

Также она сообщила, что за год российской агрессии на востоке Украины погибли около 3 тыс. украинских бойцов.

По словам Ирины Геращенко, последнее затишье все равно приносит потери среди военных, главные потери за текущий месяц – от мин, а не от тяжелого вооружения. Поэтому разминирование территорий после военных действий становится сейчас для власти вызовом, отметила уполномоченный президента.