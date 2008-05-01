В ДТП в Египте погибла украинка - МИД

Одна гражданка Украины погибла в ДТП в Египте, сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины.

По информации Посольства Украины в Арабской Республике Египет, сегодня около 6 часов утра на автостраде Шарм Ель-Шейх – Каир случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали граждане Украины, России, Канады и Италии.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на резком повороте, в результате чего автобус с 40 пассажирами перевернулся и загорелся.

Из-за пожара погибли 8 пассажиров, среди которых гражданка Украины, и около 20 человек получили повреждения и травмы различной степени тяжести и были размещены в трех прилегающих к месту ДТП госпиталях. Личности погибших пассажиров на данное время идентифицируются.

Консульский отдел Посольства Украины в АРЕ принимает соответствующие меры для оказания полноценной медицинской помощи украинским гражданам.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Египте и Департаменте консульской службы МИД Украины.