В ДТП в Египте погибла украинка - МИД
Автобус перевернулся и загорелся
|Сгоревший автобус. Фото Reuters
По информации Посольства Украины в Арабской Республике Египет, сегодня около 6 часов утра на автостраде Шарм Ель-Шейх – Каир случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали граждане Украины, России, Канады и Италии.
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на резком повороте, в результате чего автобус с 40 пассажирами перевернулся и загорелся.
Из-за пожара погибли 8 пассажиров, среди которых гражданка Украины, и около 20 человек получили повреждения и травмы различной степени тяжести и были размещены в трех прилегающих к месту ДТП госпиталях. Личности погибших пассажиров на данное время идентифицируются.
Консульский отдел Посольства Украины в АРЕ принимает соответствующие меры для оказания полноценной медицинской помощи украинским гражданам.
Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Египте и Департаменте консульской службы МИД Украины.