Накануне выходных украинцев порадует теплая погода, на западе - дожди
07:24, 25 сентября 2015Общество
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В пятницу, 25 сентября, в западных областях Украины и в Одесской области ожидаются дожди с грозами, на остальной территории без осадков.
Сегодня в Киеве ожидается от +26 до +28 / flickr.com/photos/47748104@N00
Об этом сообщили в Гидрометцентре.
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На территории восточных областей синоптики пообещали от +25 до +27, в центре страны от +26 до +29, на юге ожидается от +27 до +31, на западе от +23 до +28, в северных регионах от +26 до +28.
В столице сегодня осадков не предвидится, днем температура достигнет от +26 до +28.
Ранее УНИАН сообщал, что синоптики прогнозируют сохранение жаркого температурного режима по всей территории Украины до конца сентября – начала октября текущего года.
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