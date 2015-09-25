Накануне выходных украинцев порадует теплая погода, на западе - дожди

Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Читайте такжеСегодня в Украине будет по-летнему жарко: температура достигнет +32°С

На территории восточных областей синоптики пообещали от +25 до +27, в центре страны от +26 до +29, на юге ожидается от +27 до +31, на западе от +23 до +28, в северных регионах от +26 до +28.

В столице сегодня осадков не предвидится, днем температура достигнет от +26 до +28.

Ранее УНИАН сообщал, что синоптики прогнозируют сохранение жаркого температурного режима по всей территории Украины до конца сентября – начала октября текущего года.