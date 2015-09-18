До начала октября в Украине будет по-летнему жарко

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз на брифинге в пятницу озвучил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«На протяжении ближайших дней будет самый высокий температурный режим, который будет составлять в ночные часы преимущественно 16-21 градус, днём 25-30 градусов… После этого температура снизится на 4-6 градуса и будет находится в пределах 23-28 градусов», - сказал Кульбида.

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По его словам, ощутимое снижение температуры прогнозируется, начиная с последних дней сентября и первых дней октября, когда максимальная дневная температура снизится до 15-20 градусов.

В то же время, по словам Кульбиды, синоптики ожидают, что смена атмосферных процессов на территории Украины может привести к умеренным осадкам в большинстве регионов страны в конце сентября.