ООН обеспокоено решением "ЛНР" выгнать международные гуманитарные организации

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен, говорится в сообщении на сайте ООН.

В частности, он выразил тревогу в связи с распоряжением руководства террористической организации "ЛНР" прекратить операции учреждений системы ООН в Луганске. Сотрудникам учреждений ООН предписано покинуть территорию к 25 сентября. Кроме того несколько международных НПО были уведомлены о том, что они должны выехать до 26 сентября.

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"Я обеспокоен сообщениями о том, что де-факто "власти" оккупированных районов на востоке Украины обязали агентства ООН в Луганске прекратить операции и покинуть районы к 25 сентября. Это произошло после отказа в одобрении заявок агентствам ООН и международным неправительственным организациям, работающим в Луганске", — говорится в заявлении замгенсека.

По словам О’Брайена, такое развитие событий ставит под угрозу жизнь людей и лишает самого необходимого наиболее уязвимые группы населения, включая стариков, женщин и детей.

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Стивен О’Брайен заявил, что действия боевиков в Луганске и Донецке являются "вопиющим нарушением международного гуманитарного права". Он призвал их немедленно обеспечить возобновление работы ООН и международных неправительственных организаций. Он также обратился с призывом к тем, кто имеет какое-либо влияние на боевиков убедить их не чинить препятствия доставке гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается.