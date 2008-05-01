Франция хочет приблизить Украину к Евросоюзу?

Франция, которая вскоре будет председательствовать в Евросоюзе, планирует приблизить Украину к ЕС. Об этом написало французское издание Le Monde. Впрочем, эксперты советуют не делать преждевременных выводов и посмотреть, будут ли приняты какие-то конкретные меры.

По информации печатного издания, французский президент Николя Саркози на саммите Украина-ЕС в сентябре планирует предложить Киеву „переход на новый уровень политики соседства“. Предложения, в которых идет речь, что двери Евросоюза для Украины не закрыты, уже были переданы странам-членам ЕС и украинскому руководству. В то же время, эксперт Французского института международных отношений Сюзанне Нис считает, что о серьезности намерений Николя Саркози относительно сближения Киева и Брюсселя говорить пока еще рановато. „Николя Саркози известен тем, что любит эффектные выступления. Он объявляет какие-то новые инициативы, а затем все оказывается не так, как он сказал”, - отмечает Сюзанне Нис. Поэтому, по мнению эксперта, стоит подождать и посмотреть, подкрепит ли французский президент свои инициативы конкретными шагами.

Немецкая волна