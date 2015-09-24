Рассмотрение жалобы на продление ареста подозреваемому в убийстве Бузины Полищуку перенесено

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня приняла коллег Апелляционного суда, мотивировав это необходимостью рассмотрения и принятия решения по ряду ходатайств, которые в ходе сегодняшнего заседания были оглашены стороной защиты Полищука, в том числе, в частности незаконностью действий правоохранительных структур по отобрании у подозреваемого биологических образцов для проведения экспертизы ДНК.

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Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева вблизи дома, где он жил.

По подозрению в его убийстве были задержаны двое киевлян – Андрей Медведько и Денис Полищук. Они содержатся под стражей.

Шевченковский райсуд Киева 13 и 14 августа принял решение о продлении ареста Медведько и Полищука еще на два месяца - до 10 октября.

Защита обжаловала решение суда.