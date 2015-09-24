Ukrainian Photo Awards определил лучшие фото этого года
17:27, 24 сентября 2015Общество
1511 0
Организаторы объявили победителей и лучшие фотографии года в рамках международного конкурса Ukrainian Photo Awards.
Победителям вручат 96 наград от международных фотоасоціацій / internationalsalons.net
На конкурс принимались цветные и черно-белые фотографии, на тему путешествий, природы, жизни (фотожурналистика). Победителям вручат 96 наград от международных фотоассоциаций PSA, FIAP и UPI. Авторы лучших снимков – из Украины, России, Китая, Индии, Румынии, Финляндии, Венгрии, Италии и многих других стран.
Читайте такжеGreenpeace опубликовал подборку 10 лучших снимков, которые изменили мир (фоторепортаж)
Как сообщал УНИАН, 14 сентября Википедия определила победителей фотоконкурса памятников природы Украины в рамках проекта "Вики любит Землю".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter