Википедия определила 10 лучших снимков природы Украины

15:22, 14 сентября 2015
Общество
3112 0

Википедия определила победителей фотоконкурса памятников природы Украины в рамках проекта "Вики любит Землю".

Закарпатская область, Автор Vian

Всего в этом конкурсе представлены фотоработы из 26 разных стран.

Читайте такжеВ Австрии представили впечатляющие спутниковые снимки пейзажей Земли (фото)

В рамках проекта "Вики любит Землю" украинские представители Википедии назвали авторов десяти лучших фотографий объектов природно-заповедного фонда Украины.

Среди них – удивительные кадры Карпатского биосферного заповедника, Кинбурнской косы в Николаевской области, реки на южном берегу Крыма Улу-Узень и других памятников природы.

Все конкурсные фотоработы природных красот страны были опубликованы наофициальной странице фотоконкурса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter