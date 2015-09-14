Википедия определила 10 лучших снимков природы Украины

Всего в этом конкурсе представлены фотоработы из 26 разных стран.

Читайте такжеВ Австрии представили впечатляющие спутниковые снимки пейзажей Земли (фото)

В рамках проекта "Вики любит Землю" украинские представители Википедии назвали авторов десяти лучших фотографий объектов природно-заповедного фонда Украины.

Среди них – удивительные кадры Карпатского биосферного заповедника, Кинбурнской косы в Николаевской области, реки на южном берегу Крыма Улу-Узень и других памятников природы.

Все конкурсные фотоработы природных красот страны были опубликованы наофициальной странице фотоконкурса.