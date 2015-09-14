Википедия определила 10 лучших снимков природы Украины
15:22, 14 сентября 2015Общество
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Википедия определила победителей фотоконкурса памятников природы Украины в рамках проекта "Вики любит Землю".
Определены 10 лучших снимков украинской природы / Закарпатская область, Автор Vian
Всего в этом конкурсе представлены фотоработы из 26 разных стран.
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В рамках проекта "Вики любит Землю" украинские представители Википедии назвали авторов десяти лучших фотографий объектов природно-заповедного фонда Украины.
Среди них – удивительные кадры Карпатского биосферного заповедника, Кинбурнской косы в Николаевской области, реки на южном берегу Крыма Улу-Узень и других памятников природы.
Все конкурсные фотоработы природных красот страны были опубликованы наофициальной странице фотоконкурса.
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