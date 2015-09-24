Генштаб раскрыл подробности создания новых подразделений ВСУ

Как сообщает пресс-служба Генштаба на свои странице в Facebook, в частности усилить боевую способность армии должно формирование 10 горно-штурмовой бригады.

"Сейчас идет формирование новых частей и подразделений, для которых определяются задачи соответственно к ситуациям применения Вооруженных Сил Украины. Все это является частью общего плана Вооруженных Сил Украины укреплять и увеличивать армию до заявленного Президентом Украины – Верховным Главнокомандующим количества", - говорится в сообщении.

Читайте такжеС начала АТО в боях погибли 1757 военных - Генштаб

Как отмечается, военная доктрина Украины на 2015-2020 годы четко определила, что Российская Федерация является военным противником Украины, и этот документ содержит реальную оценку событий, настроений и планов стран, граничащих с Украиной.

"Новая военная доктрина не только не признает угрозы со стороны стран НАТО, но и по настоянию Президента Украины прямо ставит цель – вступление Украины в Северо-Атлантический альянс. Противостоять российской угрозе Украина может только вместе с другими странами Европы и США. Это позволит оптимизировать расходы на оборону, сделав ее более эффективной", - резюмировали в Генштабе.