Порошенко раскрыл суть новой военной доктрины Украины

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, открывая обсуждение на СНБО новой редакции военной доктрины Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

«Все актуальные угрозы и военные вызовы, к сожалению, связаны с Россией. И все они носят длительный характер. Сознательное или бессознательное неприятие независимости Украины, настолько глубоко укоренившееся в менталитете российской политической элиты, оно никуда не денется в исторической перспективе», - заявил глава государства.

«Ложная военная доктрина, которая была построена на ожидании нападения с Запада, которая нам досталась от Советского Союза, за 24 года не была перестроена», - сказал президент, добавив, что во времена Януковича просто работала ликвидационная комиссия из российской агентуры, которой была нашпигована Украинская армия и украинские спецслужбы, которая выявляла и уничтожала последние очаги боеспособности в Вооруженных Силах Украины.

Глава государства отметил, что за год армия была создана снова: «Мы создали новое и современное войско».

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Новизна военной доктрины, по словам Порошенко, заключается в отказе от политики внеблоковости и восстановлении стратегического курса на евроатлантическую интеграцию, в смещении акцентов в ведении военных конфликтов на комплексное использование военных и невоенных инструментов: экономических, политических, информационно-психологических и тому подобное. «Это принципиально меняет характер вооруженной борьбы. Это, собственно говоря то, что мы называем гибридной войной», - сказал Порошенко.

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В программе признается, что в «среднесрочной перспективе Украина будет использовать в первую очередь собственные возможности».

Но, отметил президент, «красной нитью» через весь этот стратегический документ проходит тема евроатлантической интеграции, необходимость приведения всей нашей оборонно-военной системы в соответствие со стандартами НАТО, достижения критериев членства. Ставится задача к 2020 году обеспечить полную совместимость Вооруженных Сил Украины с соответствующими силами стран-членов НАТО.

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По словам главы государства, сейчас и Украина, и НАТО пока не готовы к постановке вопроса о членстве, но есть решение Бухарестского саммита 2008 года, в котором отмечается, что «двери открыты».

«Настаиваю при финальном редактировании четко и без лишней дипломатичности записать, что Военная доктрина предполагает достижение не только критериев, но и полноценного членства Украины в НАТО», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 сентября, СНБО предложил Порошенко утвердить новую редакцию военной доктрины Украины, которой предусмотрено определение Российской Федерации военным противником Украины.