Количество погибших в давке около Мекки возросло до 453 человек
В Саудовской Аравии в результате давки в толпе паломников погибли уже по меньшей мере 453 человека.
Об этом сообщает саудовская служба гражданской обороны в "Твиттере". Также сообщается, что еще 719 человек пострадали, передает Би-би-си.
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Давка произошла в Мине, неподалеку от Мекки, где паломники совершали последние обряды хаджа.
На месте происшествия идут спасательные работы.
В хадже принимают участие более миллиона человек.
Как сообщал УНИАН, 11 сентября на мечеть Аль-Харам в Мекке обрушился строительный кран, в результате чего погибли около 100 человек. Во внутреннем дворе мечети Аль-Харам расположена главная святыня ислама, Кааба – кубическая постройка черного цвета, в сторону которой все мусульмане мира должны обращаться во время молитвы.