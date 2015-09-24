Количество погибших в давке около Мекки возросло до 453 человек

Об этом сообщает саудовская служба гражданской обороны в "Твиттере". Также сообщается, что еще 719 человек пострадали, передает Би-би-си.

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Давка произошла в Мине, неподалеку от Мекки, где паломники совершали последние обряды хаджа.

На месте происшествия идут спасательные работы.

В хадже принимают участие более миллиона человек.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября на мечеть Аль-Харам в Мекке обрушился строительный кран, в результате чего погибли около 100 человек. Во внутреннем дворе мечети Аль-Харам расположена главная святыня ислама, Кааба – кубическая постройка черного цвета, в сторону которой все мусульмане мира должны обращаться во время молитвы.