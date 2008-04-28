На «Нафтогазе-67» найдены тела 10 украинских моряков

На украинском судне «Нафтогаз-67», затонувшем в Южно-Китайском море в конце марта, китайские спасатели нашли тела 10-ти украинских моряков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 27 апреля в Гонконгском проливе, неподалеку от района Туэн Мун, мощнейшим в Юго-Восточной Азии плавучим краном «Хуа тян лун» было поднято на поверхность украинское транспортно-буксирное судно «Нафтогаз-67», которое 22 марта утонуло после столкновения с балкером «Яохай» (флаг КНР).

Согласно оперативной информации штаба ГАО «Черноморнефтегаз», из корпуса судна откачиваются ил и вода. На верхней палубе в районе буксирной лебедки и в других местах судна китайскими спасателями найдены тела 10 членов экипажа, которые пока не идентифицированы.

Поиск остальных погибших моряков будет продолжен после того, как буде полнотью откачана вода и заварены пробоины в носовой части «Нафтогаза-67».

По состоянию на сегодняшнее утро, судьба пяти членов экипажа остается неизвестной.

Транспортно-буксирное судно "Нафтогаз-67" 22 марта столкнулось с китайским сухогрузом "Яохай" неподалеку от Сянгана (Гонконга). Получив пробоину, украинское судно быстро затонуло. Из 25 членов экипажа, 24 из которых - граждане Украины, семеро были спасены.