ОБСЕ: трех украинских десантников похитили 10 человек в военной форме на двух автомобилях

Об этом говорится в отчете от 8 сентября, опубликованном сегодня.

Наблюдатели миссии сообщают, что в Николаеве они встретились с заместителем командира 79-й аэромобильной бригады, который подтвердил сообщение о похищении трех украинских военнослужащих на административной границе Херсонской области с оккупированным Россией Крымом.

"Он сообщил, что 5 сентября между 13:00 и 13:20 командир пограничного отряда видел трех солдат (невооруженных, в гражданской одежде), которых около десяти человек в военной форме (опознавательных знаков невозможно было определить) заставляли сесть в два военного типа транспортные средства, которые располагались на расстоянии 700-1000 метров от позиций украинских пограничников на мысе Кутару", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, оккупационная власть Крыма заявила, что передаст Украине трех похищенных украинских десантников 79-й отдельной аэромобильной бригады, обвиняемых в незаконном пересечении «российской границы.

Утром 5 сентября стало известно об исчезновении трех военнослужащих 79-й отдельной аэромобильной бригады - старшего солдата и двух солдат.

По данным Генштаба, ночью в этот район подъезжали два автомобиля (УАЗ и УРАЛ) со стороны оккупированной территории Крыма. Возможно незаконное задержание украинских военнослужащих. При этом оружие, патроны и документы военнослужащих остались в расположении подразделения.

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