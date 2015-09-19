До конца года 10 бронемашин "Дозор – Б" поступят в ВСУ – Минобороны

Как сообщили УНИАН в региональном медиа-центре МОУ (г.Львов), об этом министр обороны Украины Степан Полторак заявил сегодня во время посещения Государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод".

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Министр обороны Украины осмотрел военную технику, которую производит львовское оборонное предприятие. Среди представленных образцов, в частности, были бронеавтомобиль "Дозор-Б", который недавно был поставлен в серийное производство и пожарный танк.

Новейший "Дозор-Б" Полторак испытал лично. Он проехал за рулем нового бронеавтомобиля и остался доволен его ходовыми качествами: легкоуправляемый, хорошо продвигается, разгоняется, преодолевает препятствия. Но высказал мнение, что машине "нужно усилить огневую мощь".

"Я увидел, что время, которое у нас есть для повышения боеспособности Вооруженных сил Украины, на Львовском бронетанковом заводе используется достаточно эффективно. С начала года завод уже передал оборонному ведомству 62 танка, и еще 31 передаст за несколько месяцев".

Также Министр обороны выразил удовлетворение производством бронемашин "Дозор – Б".

"До конца года 10 таких бронемашин должны поступить в Вооруженные силы, — сказал министр, комментируя вопрос закупки "Дозоров". — Сейчас две таких бронемашины находятся на испытаниях в подразделениях Вооруженных сил".