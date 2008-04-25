В Украине стали меньше разводиться

С начала года в Украине разорвали брак 41,5 тыс. супружеских пар, что почти на 6% разводов меньше, чем за аналогичный период 2007 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

По словам министра Николая ОНИЩУКА со ссылкой на статистику органов регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции, показатели первого квартала текущего года подтверждают многолетнюю тенденцию к постепенному уменьшению количества украинцев, желающих разорвать брак. При этом количество зарегистрированных браков традиционно превышает количество разводов на 15-20%, эта тенденция также является постоянной и фиксируется из года в год.

Так, с начала 2008 года в Украине были заключены 50,2 тыс. браков, что на 18% превышает количество разводов.

При этом, как свидетельствует статистика органов регистрации актов гражданского состояния граждан, самые прочные семьи в Украине - на Закарпатье, где количество браков более чем вдвое превышает количество разводов. В первом квартале текущего года здесь заключили брак 1980 пар, в то время как рассталось лишь 868 пар.

Больше же всего свадеб с начала года было отпраздновано в Донецкой (4649 браков), Днепропетровской (3526 браков), Харьковской (2948 браков), Одесской (2828 браков) областях, в Киеве (2820 браков), в Луганской (2384 брака) и Киевской (2064 брака) областях.

Наибольшее количество разводов было зарегистрировано практически в тех же регионах - в Донецкой (4328), Днепропетровской (3236), Харьковской (2581), Луганской (2320) областях, в Киеве (2433) и в Одесской области (2186).

Преимущественно такие показатели, по словам министра юстиции, связаны с количеством населения, проживающего в данных регионах.

А самое лучшее соотношение количества заключенных браков и количества разводов традиционно фиксируется в Западной Украине. Так, с начала года в Тернопольской и Волынской областях такое соотношение составляло 1,5 к 1, во Львовской и Ривненской областях – 1,7 к 1, в Закарпатской области на каждые 2,2 брака пришелся 1 развод.