Кабмин создал при правительстве Национальную стратегическую ассамблею
20:38, 24 апреля 2008Общество
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C целью консолидации, на принципах прозрачности
Кабинет министров Украины создал при правительстве Национальную стратегическую ассамблею.
Как сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление № 400 принято на заседании Кабмина 23 апреля.
Ассамблея образована с целью консолидации деятельности общественности, деловых кругов, правительства и органов исполнительной власти, направленной на формирование и содействие реализации долгосрочной стратегии развития Украины, повышения конкурентоспособности национальной экономики на принципах социального партнерства, открытости и прозрачности.
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