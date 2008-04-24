Кабмин создал при правительстве Национальную стратегическую ассамблею

Кабинет министров Украины создал при правительстве Национальную стратегическую ассамблею.

Как сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление № 400 принято на заседании Кабмина 23 апреля.

Ассамблея образована с целью консолидации деятельности общественности, деловых кругов, правительства и органов исполнительной власти, направленной на формирование и содействие реализации долгосрочной стратегии развития Украины, повышения конкурентоспособности национальной экономики на принципах социального партнерства, открытости и прозрачности.