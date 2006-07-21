Эвакуированные из Ливана доставлены самолетом в Донецк

21:50, 21 июля 2006
Общество
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД

Сегодня из г. Ларнака (Республика Кипр) в Донецк самолетом доставлены 22 гражданина Украины, эвакуированных из Ливана, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Содействие в отправлении из Кипра в Украину украинских граждан, среди которых 9 детей, оказало Посольство Украины в Республике Кипр.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Республике Кипр, Представительстве МИД в Донецке и Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

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