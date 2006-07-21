Эвакуированные из Ливана доставлены самолетом в Донецк

Сегодня из г. Ларнака (Республика Кипр) в Донецк самолетом доставлены 22 гражданина Украины, эвакуированных из Ливана, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Содействие в отправлении из Кипра в Украину украинских граждан, среди которых 9 детей, оказало Посольство Украины в Республике Кипр.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Республике Кипр, Представительстве МИД в Донецке и Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.