Эвакуированные из Ливана доставлены самолетом в Донецк
21:50, 21 июля 2006Общество
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД
Сегодня из г. Ларнака (Республика Кипр) в Донецк самолетом доставлены 22 гражданина Украины, эвакуированных из Ливана, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
Содействие в отправлении из Кипра в Украину украинских граждан, среди которых 9 детей, оказало Посольство Украины в Республике Кипр.
Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Республике Кипр, Представительстве МИД в Донецке и Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
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