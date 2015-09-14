Прокуратура РФ обжалует оправдательный приговор по делу руферов, покрасивших звезду на высотке в Москве

Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва».

«Прокуратура подала краткое представление, в котором просит отменить приговор», - рассказала пресс-секретарь суда Ксения Лапина.

По делу о перекрашенной звезде получил 2 года 3 месяца колонии общего режима 20-летний Владимир Подрезов. Следствие считает мужчину виновным в том, что он привел руфера Мустанга на крышу сталинского дома. Сам Подрезов на суде подчеркнул, что не согласился с акцией товарища, хоть и был с ним на крыше.

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В свою очередь, четырех парашютистов, которые спрыгнули с крыши, суд оправдал.

Как сообщал УНИАН, 20 августа 2014 г. украинский руфер Мустанг установил на шпиле московской высотки украинский флаг и частично покрасил звезду на здании в голубой цвет.

Полиция возбудила в связи с этим фактом дело по статье "вандализм", которое позднее переквалифицировала в "хулиганство". В тот же день по нему были задержаны четверо молодых людей.

12 сентября Таганский суд Москвы принял решение о заочном аресте Мустанга.