Суд оставил комбата "Слобожанщины" под арестом на 60 дней

Об этом сообщают Новости Донбасса.

В частности, судья Краматорского городского суда Андрей Лутай избрал меру пресечения для Андрея Янголенко в виде содержания под стражей 60 дней в Артемовском СИЗО.

Сторона защиты заявила, что готовит апелляцию.

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Как сообщал УНИАН, 11 сентября пресс-секретарь СБУ заявила, что Служба безопасности совместно с Главной военной прокуратурой предотвратили убийство министра внутренних дел Арсена Авакова и совершение ряда других заказных убийств в Киеве и Харькове.

В результате спецоперации правоохранители разоблачили преступную группировку, которая готовила убийства высокопоставленных чиновников милиции, народного депутата, волонтеров и бизнесменов.

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Также в Харькове задержали одного из организаторов группировки – руководителя батальона «Слобожанщина».

12 сентября, в СБУ сообщили о проведении обысков у членов преступной группировки, которая готовила убийство министра внутренних дел и ряд других заказных убийств в Киеве и Харькове.

У злоумышленников изъяты большой арсенал оружия, а также 2,5 тыс. евро, 370 швейцарских франков и наркотики.