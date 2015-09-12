СБУ показала арсенал оружия группировки, которая готовила убийство Авакова
Служба безопасности Украины провела обыски в преступной группировке, готовящей убийство министра внутренних дел и ряд других заказных убийств в Киеве и Харькове.
Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.
У злоумышленников изъят большой арсенал оружия: 4 мины МОН-50, 67 гранат, 4 гранатомета РПГ-22, три автомата Калашникова, винтовка Мосина, дробовик Mossberg, более двух килограмм тротила в шашках, 18 электродетонаторов, приборы ночного видения, оптические прицелы, бинокли, дальномер, более 5 тыс. патронов разных калибров, холодное оружие, глушители и магазины к автоматам.
Также во время обыска обнаружено 2,5 тыс. евро, 370 швейцарских франков и 2 ампулы наркотического препарата «буторфанол».
Следствие продолжается.
#СБУ вилучила арсенал зброї у групи, що готувала вбивство міністра внутрішніх справ Служба безпеки України провела об...Posted by Служба безпеки України on 12 вересня 2015 р.
Как сообщал УНИАН, 11 сентября пресс-секретарь СБУ заявила, что СБУ совместно с Главной военной прокуратурой предотвратили убийство Авакова и совершение ряда других заказных убийств в Киеве и Харькове.
В результате спецоперации правоохранители разоблачили преступную группировку, которая готовила убийства высокопоставленных чиновников милиции, народного депутата, волонтеров и бизнесменов.
В Харькове задержали одного из организаторов группировки – руководителя батальона «Слобожанщина».