В Чернигове начался набор в новую полицию (фоторепортаж)

В Чернигове сегодня начался набор в новую полицию.

Как передает корреспондент УНИАН, все желающие могут подать заявления в новую полицию в помещении дома заседаний Черниговского областного совета, с утра там наблюдается очередь.

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приветствовал молодежь, которая пришла подавать заявления на участие в конкурсном отборе патрульных полицейских Чернигова.

Он отметил, что в Чернигове будет набрано 200 полицейских, а по необходимости, затем поэтапно их количество увеличат.

"Надеюсь, что сильные парни и девушки придут в проект, и в следующем году будет новая полиция", - сказал он.

Аваков добавил, что в ближайшее время будет создаваться дорожная патрульная полиция, которая будет работать, в том числе, и на автодороге Чернигов – Киев.

Министр выразил надежду на поддержку жителей города.

"Какую бы не делали правильную полицию, у нас ничего не получится без поддержки города и каждого из вас", - обратился он к присутствующим на встрече черниговцам.

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Заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе отметила, что уже с утра в полицию Чернигова подано 120 анкет, "и это хорошая динамика". Прием документов продлится до 5 октября. Следующей фазой отбора будет тестирование, а потом обучение в течение трех месяцев. Свою деятельность новые полицейские в Чернигове начнут с начала 2016 года.

В рамках поездки в Чернигов Аваков посетит правоохранителей, которые пострадали во время событий 31 августа под стенами Верховной Рады Украины, и сейчас проходят лечение. Также запланирована встреча главы ведомства с личным составом УМВД в Черниговской области.