Через две недели на Донбассе начнут набор в новую патрульную полицию

"Через две недели, 26 сентября, мы начинаем процесс набора новых полицейских в городах Краматорск и Славянск", – анонсировал событие Найем.

Он подчеркнул, что события на востоке страны начались из Славянска и Краматорска.

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"И поэтому очень символично, что через две недели в этих местах, где начался захват наших территорий, мы запускаем новую полицию. Это сигнал для всех: населения, военных, наших иностранных партнеров, что несмотря на войну, кризис, мы все равно меняемся", – считает депутат.