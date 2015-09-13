Через две недели на Донбассе начнут набор в новую патрульную полицию
10:25, 13 сентября 2015Общество
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Народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем во время пресс-конференции рассказал о процессе набора новых полицейских в городах Краматорск и Славянск Донецкой области.
26 сентября стартует набор в полицию Донбасса / Фото УНИАН
"Через две недели, 26 сентября, мы начинаем процесс набора новых полицейских в городах Краматорск и Славянск", – анонсировал событие Найем.
Он подчеркнул, что события на востоке страны начались из Славянска и Краматорска.
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"И поэтому очень символично, что через две недели в этих местах, где начался захват наших территорий, мы запускаем новую полицию. Это сигнал для всех: населения, военных, наших иностранных партнеров, что несмотря на войну, кризис, мы все равно меняемся", – считает депутат.
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