В Одессе возле воинской части Нацгвардии нашли взрывчатку

10:24, 10 сентября 2015
Общество
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Сегодня дежурный КПП одной из воинских частей Нацгвардии обнаружил посторонний пакет со взрывчаткой. 

Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

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«С внешней стороны помещения КПП одной из воинских частей НГУ в Одессе неизвестные оставили тротиловые шашки, общим весом 400 граммов, которые должны были взорваться приведением в действие взрывного устройства при помощи мобильного телефона. Дежурным по КПП был обнаружен посторонний пакет с взрывчаткой. Взрыв удалось предотвратить», - сообщили в пресс-службе.

Сейчас проводятся следственно-оперативные действия.

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