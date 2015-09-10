В Одессе возле воинской части Нацгвардии нашли взрывчатку

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

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«С внешней стороны помещения КПП одной из воинских частей НГУ в Одессе неизвестные оставили тротиловые шашки, общим весом 400 граммов, которые должны были взорваться приведением в действие взрывного устройства при помощи мобильного телефона. Дежурным по КПП был обнаружен посторонний пакет с взрывчаткой. Взрыв удалось предотвратить», - сообщили в пресс-службе.

Сейчас проводятся следственно-оперативные действия.