Фонд Ахметова приобрел ингаляторы для Запорожского тубдиспансера

Запорожье. 23 апреля. УНИАН. Запорожский областной противотуберкулезный клинический диспансер оснастили 8 новыми ингаляторами стоимостью 20 тыс. грн.

Как сообщил УНИАН руководитель учреждения Александр АХТЫРСКИЙ, приобретение ингаляторов стало возможным благодаря благотворительному фонду «Развитие Украины».

По его словам, ингаляторы способны существенно повысить эффективность лечения не только собственно туберкулеза, но и ряда сопутствующих патологий.

«Представители фонда по нашему заказу приобрели и сегодня передали нам современные ингаляторы, которые в дальнейшем будут использованы в первую очередь для лечения детей», - сказал А.АХТЫРСКИЙ, отметив, что на сегодняшний день из 510 пациентов диспансера 60 – подростки и дети.

Как сообщила во время вручения нового оборудования директор по внешним связям фонда «Развитие Украины» Власта ШОВКАВСКАЯ, средства на приобретение ингаляторов для Запорожского областного противотуберкулезного диспансера и ряда необходимого товара для тубдиспансеров Полтавской, Николаевской, Луганской и Донецкой областей были собраны в ходе совместной акции фонда «Развитие Украины» и сети супермаркетов «Амстор».

«В супермаркетах 26 декабря 2007 года были установлены копилки для сбора средств на улучшение условий пребывания пациентов в противотуберкулезных диспансерах. Акция по сбору средств проводилась в течение 2-х месяцев. За это время жители городов пяти областей Украины Запорожской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Николаевской собрали 70 тыс. грн. Руководители фонда добавили к ним еще 30 тыс. грн. После чего на основании пожеланий и рекомендаций главврачей областных диспансеров были произведены закупки на 20 тыс. грн. для противотуберкулезного диспансера каждой области, жители которого приняли участие в акции по сбору средств», - рассказала В.ШОВКОВСКАЯ.

Справка УНИАН. Корпоративный благотворительный фонд «Развитие Украины» является неприбыльной организацией, основанной Группой СКМ 15 июля 2005 года. Бюджет фонда формируется за счет средств Компании СКМ. Направления деятельности фонда: современное образование, здоровье нации, культурное достояние.

Президент благотворительного фонда «Развитие Украины» - народный депутат Украины пятого созыва (фракция Партии регионов) Ринат АХМЕТОВ.

Фонд намерен в ближайшие 5 лет на реализацию своих благотворительных программ выделить 150 млн. долл.