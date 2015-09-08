По анализам ДНК опознаны тела 418 бойцов АТО

Депутат Верховной Рады фракции БПП Ольга Богомолец обнародовала данные статиски по идентификации тел погибших украинских военных.

"По последним данным: поступило фрагментов тел погибших для исследования - 1671", - пишет Богомолец в своем Facebook.

Количество лиц, которым принадлежат выделенные ДНК профили - 758.

"ДНК-профиль родственников внесен в базу данных - 1283. Установлено ДНК-совпадений - 418", - отметила она.

Ранее УНИАН сообщал, что в Министерстве обороны Украины сообщили, что за все время проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли 2 300 военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще 273 числятся пропавшими без вести.