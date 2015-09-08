По анализам ДНК опознаны тела 418 бойцов АТО
13:11, 08 сентября 2015Общество
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После проведения экспертиз ДНК были опознаны тела 418 украинских военных.
С помощью ДНК экспертизы распознаны 418 тел погибших солдат / УНИАН
Депутат Верховной Рады фракции БПП Ольга Богомолец обнародовала данные статиски по идентификации тел погибших украинских военных.
"По последним данным: поступило фрагментов тел погибших для исследования - 1671", - пишет Богомолец в своем Facebook.
Количество лиц, которым принадлежат выделенные ДНК профили - 758.
"ДНК-профиль родственников внесен в базу данных - 1283. Установлено ДНК-совпадений - 418", - отметила она.
Ранее УНИАН сообщал, что в Министерстве обороны Украины сообщили, что за все время проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли 2 300 военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще 273 числятся пропавшими без вести.
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