В УНЛ надеются, что в процессе реформ лотерейщики получат ясные и стабильные правила работы

Об этом заявил коммерческий директор компании «Украинская Национальная Лотерея» Николай Печенюк, комментируя «Газете по-украински» анонсированную реформу отрасли.

«Надеюсь, концепция реформ будет составлена с учетом европейского и мирового опыта. Во многих странах мира лотерейная деятельность – весомая составляющая бюджетных поступлений. В отдельных странах этот бизнес приносит до 10% налогов в казну! И это потому, что государство создает условия для развития бизнеса. Четкие, стабильные правила, систему стимулов, чтобы бизнес развивался. Такие правила нужно наконец создать и у нас, в Украине. Тем более, что лотереи – это не только налоги. Это еще инвестиции, которых нашему государству сейчас не хватает, это, наконец, тысячи рабочих мест, что тоже немаловажно в наших экономических условиях», - заявил Николай Печенюк изданию.

Коммерческий директор УНЛ акцентировал также, что компания с самого начала своего существования, почти 18 лет, работает прозрачно, поскольку «является предприятием со 100% иностранным капиталом из Европы, где честный бизнес – норма жизни, а не исключение». Кроме того, технический партнер УНЛ - всемирно известная компания GTECH, которая поставляет в Украину оборудование, технологии и контролирует правильность их работы – также дорожит своей репутацией, а потому тщательно контролирует всю процедуру проведения лотерей УНЛ.

«УНЛ является членом Европейской ассоциации государственных и тото лотерей, и мы работаем по всем правилам проведения лотерей, принятым в Европе. Мы не боимся продемонстрировать весь процесс проведения лотереи от начала и до конца всем скептикам, и делали это уже не раз. Кроме арифметики у нас нет ничего. Мы ничего не скрываем. Добавлю только, что компания GTECH, на оборудовании и по технологиям которой мы работаем, имеет сертификат стандарта Системы управления информационной безопасностью и сертификат стандарта по контролю за безопасностью от Всемирной лотерейной ассоциации. Этот последний стандарт устанавливает 72 дополнительных условия к проведению лотерей, чтобы максимально повысить степень защиты лотерей от ошибок, мошенничества или любого несанкционированного проникновения в систему проведения тиражей», - говорит Николай Печенюк.