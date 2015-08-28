Аваков назвал города, в которых до конца года на патрулирование выйдет новая полиция

Об этом на отчете правительства рассказал глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, передает "Украинская правда".

Он заявил, что первым шагом реформы МВД стала организация новой патрульной полиции. Аваков рассказал, что после Киева, Одессы и Львова новые полицейские выйдут на патрулирование и в других городах.

Так, 26 сентября полиция появится в Харькове; в декабре – Николаеве, Днепропетровске, Ужгороде и Мукачево, Луцке и Хмельницком; до конца года начнутся конкурсы в Тернополе, Херсоне, Черновцах, Сумах, Чернигове, Ивано-Франковске, Полтаве, Краматорске, Славянске, Северодонецке, Ровно, Черкассах, Кировограде, Запорожье, Кривом Роге и Мариуполе.

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Также начнется формирование дорожной полиции, которая сначала появится на трассе между Киевом и Житомиром, потом на трассе Киев-Львов и Киев-Харьков.

Кроме того, параллельно должны сформировать новую систему участковых милиционеров, которых перенаберуть и переподготовят.

Ранее УНИАН сообщал, что глава МВД Аваков пообещал "достойным милиционерам" дать шанс на службу в новой полиции.