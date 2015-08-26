Как новая полиция Одессы принимала присягу (фотогалерея, видео)
02:05, 26 августа 2015Общество
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Новая патрульная полиция Одессы приняла присягу.
Фото УНИАН
25 августа в Одессе президент Украины Петр Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков приняли присягу около 400 патрульных полицейских.
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Видео, снято с беспилотника во время принятия присяги.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко уверен, что новая патрульная полиция Одессы повторит успех своих киевских коллег.
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